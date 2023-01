Officiel : Morgan Sanson prêté au RC Strasbourg

Dans : RCSA.

Par Claude Dautel

Le RC Strasbourg a annoncé ce lundi soir un accord avec Aston Villa pour le prêt de Morgan Sanson au club alsacien jusqu'à la fin de saison.

« J’ai une revanche à prendre sur ce qui s’est passé ces derniers mois. Je suis très déterminé et je veux retrouver le plaisir de jouer au football. L’esprit Racing me correspond bien : mouiller le maillot, ne jamais rien lâcher. J’aime ça ! Comme les valeurs du club, aussi : l’humilité, le travail, l’ambition. Et la gagne ! », a confié Morgan Sanson après avoir paraphé son contrat avec le club alsacien. De son côté, le président de Strasbourg s'est réjoui de ce renfort : « Nous cherchions un joueur pour remplacer Adrien Thomasson parti à Lens. Nous avons été séduits par Morgan Sanson, non seulement pour ses qualités de footballeur mais aussi par sa volonté de nous rejoindre et d’apporter sa contribution à cette deuxième partie de championnat très importante pour nous ».