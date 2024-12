Strasbourg ‍: Rosenior viré, ce n’est pas pour demain

Dans : RCSA.

Par Corentin Facy

Les résultats très prometteurs de l’été ont laissé la place aux doutes et aux points perdus en pagaille à Strasbourg, où l’entraîneur anglais Liam Rosenior n’est cependant pas menacé par BlueCo à court terme.

Tout comme Patrick Vieira la saison dernière, Liam Rosenior compte treize points en treize matchs avec Strasbourg. Un bilan qui est toutefois décevant car le début de saison était plein de promesses et certains observateurs imaginaient déjà Strasbourg se mêler à la lutte pour les places européennes. La réalité est tout autre, et le Racing est loin de pouvoir batailler avec les équipes de tête. Strasbourg va plutôt jouer le maintien, ce qui n’incite pas BlueCo à remettre en question son entraîneur Liam Rosenior pour le moment. Dans son édition du jour, L’Equipe affirme que l’ex-coach de Hull City n’est pas remis en cause par les directeurs sportifs du consortium américain, Paul Winstanley et Lawrence Stewart.

Rosenior a toujours la confiance de BlueCo

En interne, on se veut plutôt confiant et on refuse surtout de céder à la panique alors que quatre des cinq dernières défaites de Strasbourg sont intervenues face à des équipes européennes. Au-delà des résultats, Liam Rosenior a été nommé pour « mettre en place un jeu chatoyant » et « développer les espoirs du Racing ». Deux points sur lesquels Liam Rosenior a toute la confiance de ses dirigeants. Le troisième objectif est cependant de placer l’équipe dans le top8 et il sera sans doute plus difficile à atteindre. Quoi qu’il en soit, la progression de joueurs tels qu’Andrey Santos, Doukouré, Diarra, Doué ou encore Sarr est très apprécié en interne. Ce qui renforce la cote de Liam Rosenior au sein du club. Autant dire que malgré les défaites qui s’accumulent, l’entraîneur anglais de 40 ans n’est pas du tout menacé et son licenciement n’est pas prévu à court terme.