Liam Rosenior nouvel entraîneur de Strasbourg (off)

Dans : RCSA.

Par Adrien Guyot

Le RC Strasbourg a trouvé le remplaçant de Patrick Vieira. Après avoir annoncé il y a quelques jours le départ du champion du monde 1998 à la surprise générale, le club alsacien a annoncé ce jeudi que Liam Rosenior, entraîneur anglais, avait signé un contrat de trois saisons. «Je suis heureux de rejoindre le Racing, un club français historique, avec des supporters réputés pour leur passion et leur fidélité. Je ferai tout pour que la Meinau soit fière de son équipe et de ses joueurs. J’ai hâte de me mettre au travail», a-t-il affirmé pour les médias du club.