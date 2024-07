Liam Rosenior pour remplacer Patrick Vieira à Strasbourg

Au lendemain du départ de Patrick Vieira de son poste d'entraîneur du Racing Club de Strasbourg, le club alsacien a fait son choix. Liam Rosenior devrait être nommé rapidement.

En pleine préparation estivale, le club de Strasbourg n'a pas l'intention de laisser vacant très longtemps le poste d'entraîneur, et ce vendredi soir, L'Equipe annonce que sauf retournement de situation, c'est Liam Rosenior, technicien anglais de 40 ans qui va succéder à Patrick Vieira. Ancien défenseur, il a notamment porté le maillot de l'équipe d'Angleterre chez les jeunes, Rosenior s'est reconverti dans un job de manager, et il est libre depuis la fin de son contrat avec Hull City en fin de saison. C'est évidemment BlueCo, le propriétaire américain du Racing Club de Strasbourg Alsace qui est derrière ce choix du technicien anglais.

#BREAKING: Strasbourg is on the verge of appointing English coach Liam Rosenior (40yo, Hull City Head Coach) to succeed Patrick Vieira.



