Strasbourg est Alsacien pas Américain, Keller le jure

Par Claude Dautel

Entré dans le giron de BlueCo, consortium dirigé par le propriétaire américain de Chelsea, le club de Strasbourg a un peu de mal en Ligue 1 et les supporters alsaciens se révoltent. Marc Keller veut les rassurer.

Lors du dernier match à la Meinau, le public strasbourgeois a grogné et plusieurs banderoles visant directement le propriétaire sont apparues dans les virages. Et avant la réception de l'AS Monaco, ce dimanche à 15h, le président du RC Strasbourg Alsace a tenu à calmer les choses. Figure emblématique du club, Marc Keller a bien compris que certains lui reprochent d'avoir vendu son âme au diable en laissant BlueCo prendre les commandes du club, cédant ainsi à la multipropriété. Alors, dans un long entretien accordé au quotidien L'Equipe, le dirigeant strasbourgeois se défend fermement de vouloir faire perdre à son club son identité alsacienne. Keller sait que le message a du mal à passer, mais il tente de convaincre les supporters strasbourgeois que tout cela est dans l'intérêt du RCSA. Ces derniers sont eux persuadés que Todd Boehly ne pense qu'à Chelsea et que le club de Ligue 1 est délaissé.

Strasbourg reste Alsacien, un point c'est tout

Car le président du RC Strasbourg l'affirme haut et fort, même avec des investisseurs américains, tout est fait pour que le club progresse en parallèle aux autres clubs qui appartiennent à Todd Boehly et son consortium. « L’arrivée de BlueCo était capitale pour permettre au Racing d’être plus compétitif sur les prochaines années. Sans la vente, la risque était qu’il y ait des conséquences sur le projet sportif (…) Le changement fait peur et c’est un gros changement. Je reconnais que la multipropriété est un sujet national, voir européen. Nous, on n’est pas dans un système pyramidal, Chelsea est un club frère, mais au-dessus, mais à côté. Le Racing reste le Racing. Et la volonté de BlueCo est à 100% alignée avec ce que je viens de dire. On veut profiter de leur aide pour aller plus hait. L’adhésion viendra de nouveau avec le temps et la victoire », explique Marc Keller, persuadé que le choix de vendre à BlueCo est le bon.