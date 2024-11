Chelsea ne fera pas cet énorme cadeau à Strasbourg

Recruté par Chelsea à Vasco de Gama pour 12 millions d’euros en 2023, Andrey Santos a été prêté à Strasbourg l’été dernier. Et le milieu de terrain brésilien s’est vite imposé comme un joueur essentiel en Alsace.

A seulement 20 ans, Andrey Santos s’est rapidement imposé comme un joueur indispensable dans le dispositif de Liam Rosenior à Strasbourg. Prêté par Chelsea, le milieu de terrain a déjà marqué cinq buts et a délivré une passe décisive et du côté du Racing, on rêve déjà de le voir prolonger l’aventure à la fin de la saison. Un nouveau prêt pourrait notamment être évoqué entre Strasbourg et Chelsea, qui rappelons-le ont le même propriétaire, à savoir Blue Co. Mais dans une conférence de presse donnée ce vendredi, Enzo Maresca, le coach de Chelsea, a jeté un froid sur l’avenir d’Andrey Santos en France.

🔵🇧🇷 Enzo Maresca on Andrey Santos excellent performances at Strasbourg: “If Andrey continues in the way he is playing, he could be an option for us”.



“For some players, it is better they go on loan to prove themselves and come back to Chelsea at the right moment”. pic.twitter.com/pUidCCNlL1