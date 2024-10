Strasbourg bloque un joueur qui rêve de partir

Dans : RCSA.

Par Corentin Facy

A seulement 21 ans, Ismaël Doukouré s’impose en ce début de saison comme l’un des meilleurs joueurs de Ligue 1 à son poste. Strasbourg a eu le nez creux en bloquant son départ, malgré les envies d’ailleurs du joueur.

International espoirs français, Ismaël Doukouré est assurément l’un des joueurs à suivre en Ligue 1 cette saison. Du haut de ses 21 ans, l’ancien milieu défensif de Valenciennes fait déjà partie des meilleurs joueurs à son poste, et le match XXL réalisé par le natif de Lille contre l’OM il y a deux semaines est là pour le prouver. Les supporters de Strasbourg peuvent savourer de compter un tel joueur dans leurs rangs car Ismaël Doukouré aurait pu boucler ses valises depuis un moment déjà. En effet, le joueur formé à Valenciennes ne s’en cache pas, dans une interview accordée à L’Equipe, il fait le forcing depuis un certain temps pour quitter Strasbourg. Mais l’arrivée de BlueCo, également propriétaire de Chelsea, a changé la donne et pour le fonds d’investissement américain, il n’était pas question de laisser filer aussi vite une telle pépite.

Doukouré fait le forcing pour quitter Strasbourg, mais...

« Ça faisait deux mercatos que j'espérais partir dans un nouveau Championnat. L'an dernier, le coach Vieira et la direction avaient trouvé les bons mots. Ils souhaitaient que je prolonge, on n'est pas tombés d'accord à ce sujet, mais je n'ai pas de problème par rapport à ça. Et en fin de saison dernière, j'ai remis sur la table mon souhait de partir, pour les mêmes raisons : j'avais fait le tour à Strasbourg. Mais les propriétaires ont fermé la porte. Au départ, il n'y avait pas les actionnaires de Chelsea. Une fois que BlueCo est arrivé, la politique sur les ventes a changé » a assuré Ismaël Doukouré, qui a failli partir de Strasbourg avant l’arrivée de BlueCo. Mais désormais, on ne quitte plus l’Alsace aussi facilement, surtout si l’on est jeune et plein de potentiel. L’objectif à long terme du fonds d’investissement américain sera certainement de convaincre le natif de Lille de rejoindre Chelsea afin de garder la main sur un joueur qui devrait continuer à faire parler de lui, s’il maintient ce niveau de performance en Ligue 1.