Strasbourg ‍: Trois cadres mis à la porte, Rosenior ne rigole pas

Par Hadrien Rivayrand

Le RC Strasbourg souhaite assurer son maintien le plus rapidement possible la saison prochaine en Ligue 1. Le nouvel entraineur du club alsacien, Liam Rosenior, a déjà fait des choix forts pour aller de l'avant.

Strasbourg a de nouveau changé d'entraineur ces derniers jours avec l'arrivée de Liam Rosenior. Ce dernier a pris la succession de Patrick Vieira, pourtant apprécié par les supporters. Le Britannique ne manquera pas de pression sur les épaules, surtout depuis que le club alsacien partage les mêmes propriétaires que Chelsea. Rosenior n'est néanmoins pas arrivé dans l'est de la France pour faire de la figuration. L'Anglais a déjà fait certains choix forts pour la suite du projet strasbourgeois. Et trois joueurs ont été mis sur le côté et sont invités à se trouver un nouveau club le plus rapidement possible.

Liam Rosenior met 3 joueurs dehors

Selon les informations de Direct Racing, Frédéric Guilbert, Lucas Perrin et Mathieu Dreyer n'entrent en effet pas dans les plans de l'ancien entraîneur de Hull City. D'ailleurs, les trois éléments s'entraînent à l'écart du groupe alsacien et n'iront pas en stage cette semaine. Assurément un coup de tonnerre pour les fans et observateurs de Strasbourg, qui sont toujours dans l'expectative concernant la direction que va prendre leur club. Ces derniers veulent du renfort et ne sont pas des plus sereins après cette information. La saison passée, les Strasbourgeois avaient terminé à une décevante 13e place. Pour le moment, Jessy Deminguet, Pape Diouf, Oscar Perea et Guéla Doué ont rejoint les rangs du RC Strasbourg. D'autres mouvements devaient avoir lieu, alors que d'après Mohamed Toubache-TER, Ludovic Blas est aussi courtisé pour débarquer avant la fin du marché des transferts estival. De quoi en séduire plus d'un avant une nouvelle saison chargée où les places seront chères même si les noms ne font pas une équipe.