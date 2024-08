Strasbourg dépense 21 ME pour un buteur de Chelsea ‍!

Dans : RCSA.

Par Corentin Facy

Déjà très actif durant ce mercato avec plus de 60 ME dépensés, Strasbourg va battre son record du transfert le plus cher de son histoire en lâchant 21 ME pour s’offrir les services d’un attaquant de Chelsea.

Depuis le début du mercato, Strasbourg se montre hyperactif et a déjà ficelé les arrivées de Sékou Mara, Sebastian Nanasi, Mamadou Sarr, Guéla Doué, Félix Lemaréchal, Oscar Perea, Diego Moreira ou encore Yoni Gomis. Au total, le club alsacien a lâché 60 ME… et ce n’est pas fini. En cette dernière journée du mercato, les propriétaires américains de Strasbourg, qui détiennent également Chelsea, promettent un véritable feu d’artifice aux supporters alsaciens. Selon les informations de L’Equipe, un attaquant brésilien est sur le point de débarquer en provenance des Blues pour la coquette somme de 21 ME, ce qui serait tout simplement le plus gros transfert de l’histoire de Strasbourg.

Deivid Washington débarque à Strasbourg

Le quotidien national indique que Deivid Washington, recruté par Chelsea à Santos pour 16 ME il y a un an, va signer à Strasbourg et il ne s’agira donc pas d’un prêt comme c’est souvent le cas entre les deux clubs mais d’un transfert définitif. Le buteur brésilien de 19 ans, jugé comme très prometteur, va parapher un contrat de cinq ans à Strasbourg. Très peu utilisé l’an passé au sein du club londonien, Deivid Washington débarque en Ligue 1 avec la ferme intention de se faire un nom et d’aider le Racing à passer un cap. Le projet de Strasbourg interroge parfois mais on ne pourra pas dire que les dirigeants n’ont pas mis les moyens pour bâtir un effectif séduisant. Liam Rosenior aura de quoi bien travailler et peut se montrer ambitieux pour la saison à venir à Strasbourg.