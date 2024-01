Racisme ‍: Daniel Riolo fait la morale à Patrick Vieira

Dans : RCSA.

Par Corentin Facy

Dans le cadre d’une enquête sur les dysfonctionnements des fédérations sportives en France, Patrick Vieira a été entendu par la commission parlementaire. Et sa position fataliste sur le racisme a sidéré Daniel Riolo.

Entendu par la commission parlementaire dans le cadre d’une enquête sur les dysfonctionnements des fédérations sportives en France, Patrick Vieira a notamment été interrogé sur le racisme dans le sport. Le seul entraîneur noir de Ligue 1 a tenu un discours plutôt fataliste et n’a pas vraiment collaboré avec la commission, c’est peu de le dire. « Malgré tout le respect que j'ai pour votre commission d'enquête et l'ensemble des députés qui la composent, vos travaux ne servent à rien et je refuse d'y participer. Il n’y a pas d’amélioration. On peut porter des t-shirts contre le racisme ou contre toute sorte de violence, cela reste de la politique. C’est ce que je condamne et c’est pour cela que je suis contre ce type de commission, c’est de la politique » a lancé Patrick Vieira. Une posture totalement fataliste et défaitiste de la part de l’actuel entraîneur du RC Strasbourg qui a fait réagir Daniel Riolo.

Dans l’émission l’After Foot sur RMC, le journaliste a fait savoir qu’il n’était pas du tout d’accord avec le discours tenu par Patrick Vieira. Au contraire, Daniel Riolo aurait aimé que l’entraîneur du Racing Club de Strasbourg témoigne et participe à cette mission de la commission parlementaire afin de faire avancer les choses. « Ce n'est pas très intelligent. Quand on peut exprimer une idée, peu importe devant qui, il faut l'exprimer, surtout si on a quelque chose à défendre et d'intéressant à dire. C'est absurde. Ce n'est pas parce que quelque chose n'a pas marché une fois que tu ne le retentes pas, ou ne le redis pas. Je déteste ce genre de résignations silencieuses, ce 'politiques tous pourris'. Au bout d'un moment, il se passe toujours quelque chose. Il faut être patient, même si ça peut être désespérant parfois » a lancé Daniel Riolo, qui regrette l’attitude « absurde » selon lui de Patrick Vieira.