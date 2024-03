Chelsea a racheté Strasbourg pour 76 ME

Le montant lâché par Chelsea, via sa société mère d'investissement, pour racheter le RC Strasbourg, a été dévoilé.

Combien vaut le RC Strasbourg ? La réponse est désormais connue car Ben Jacobs, journaliste anglais réputé, s’est vu confirmer par BlueCo 22, consortium créé par Todd Boehly et qui possède bien évidemment Chelsea, mais aussi des franchises de sport américain en NBA ou en MLB, le montant de l’opération. Ce groupement d’acteurs financiers a ainsi racheté 99,7 % des parts du RC Strasbourg, pour un montant précis de 76,3 millions d’euros. Autant dire qu’il s’agit, en dehors des 0,3 % de parts restantes, de la valeur du club alsacien à l’heure de son rachat. Le prix est en tout cas désormais connu et donnera aussi une idée du montant nécessaire pour investir dans un club français de milieu de tableau, même si le Racing se bat aussi pour son maintien cette saison.

