Officiel ‍: Sekou Mara rejoint Strasbourg pour 12 ME

Dans : RCSA.

Par Corentin Facy

Joli coup pour le RC Strasbourg, qui a officialisé ce mercredi la signature de Sékou Mara. L’attaquant français formé aux Girondins de Bordeaux rejoint l’Alsace en provenance de Southampton pour 12 ME.

Le mercato de Strasbourg commence à avoir de l’allure et ce n’est pas fini. Ce mercredi, le club alsacien a officialisé la signature de l’attaquant Sékou Mara en provenance de Southampton pour 12 ME. Une jolie prise pour l’équipe de Liam Rosenior. « Après deux saisons avec l’équipe première en Gironde (36 matchs, 7 buts), l’attaquant s’engage en faveur de Southampton et découvre la Premier League. Il totalise également 20 sélections en équipe de France jeunes (8 buts). Sékou Mara a notamment terminé meilleur buteur du tournoi international Maurice-Revello en 2022 (5 buts). Il est désormais lié au Racing jusqu’en 2029, et portera le numéro 14 » a publié sur son site officiel le club alsacien, souhaitant la bienvenue à son nouveau buteur.