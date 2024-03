Strasbourg n’est pas la poubelle de Chelsea, Vieira a dit non

Dans : RCSA.

Par Adrien Barbet

Depuis le rachat de Strasbourg par BlueCo en juin dernier, le club alsacien a le sentiment d'être à la merci de Chelsea, étendard du projet multipropriété de Todd Boehly. Les dirigeants anglais ont tenté d'envoyer un joueur indésirable en prêt à Strasbourg mais Patrick Vieira a refusé.

À Strasbourg, il ne fait aucun doute que BlueCo n'est pas le bienvenu à la Meinau. En témoignent les différentes banderoles brandies par les supporters du RCSA qui refusent d'être un club satellite de Chelsea et par conséquent, de perdre l'identité propre du club. Racheté pour un petit peu plus de 76 millions d'euros, Strasbourg est désormais intimement lié aux Blues. C'est pour cela qu'un joueur comme Andrey Santos a été prêté lors du mercato hivernal à Patrick Vieira. Si le technicien français a été contraint d'accepter l'arrivée de l'international brésilien (1 sélection), d'après les informations du journal The Athletic, il a néanmoins refusé l'apport de Deivid Washington.

Patrick Vieira refuse que Strasbourg devienne la poubelle de Chelsea

🇧🇷 New 'do for Andrey Santos💈 pic.twitter.com/2PXnUO3pbC — Racing Club de Strasbourg Alsace English (@RCSA_English) March 6, 2024

Recruté en 2023, en provenance de Santos, le jeune attaquant brésilien de 18 ans n'a fait que deux petites apparitions avec Chelsea cette saison. Clairement, à l'instar d'Andrey Santos, il n'est pas dans les plans de Mauricio Pochettino. C'est pour cette raison que Chelsea a essayé de l'envoyer en prêt à Strasbourg, pour obtenir du temps de jeu. Mais Patrick Vieira a été ferme et a probablement entendu la réaction des supporters strasbourgeois, qui refusent d'être la poubelle de Chelsea, qui envoie ses joueurs indésirables en Alsace. Même si tout porte à croire que c'est d'ores et déjà le cas. La situation de Strasbourg commence à alarmer, alors que le début de saison était plutôt correct, les joueurs du club présidé par Marc Keller n'ont pris que 3 points sur les 7 dernières journées en Ligue 1 et se retrouvent ainsi à la 12e place, avec seulement 3 unités d'avance sur Montpellier, 16e et actuel barragiste.