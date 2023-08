Saïdou Sow quitte l'ASSE pour Strasbourg

Dans : RCSA.

Par Claude Dautel

Le RC Strasbourg continue son mercato ambitieux, et le club alsacien a officialisé la signature de Saïdou Sow, le jeune défenseur international guinéen formé à l'AS Saint-Etienne.

« Nous sommes heureux d’accueillir Saïdou au Racing. C’est un défenseur solide et puissant, qui possède par ailleurs une marge de progression intéressante. C’est de plus un garçon très bien éduqué, avec de belles valeurs et j’ai notamment été très impressionné par les échanges que j’ai eus avec sa maman et sa famille », a confié le Président du club alsacien, Marc Keller, après l'officialisation de la signature du défenseur de l'ASSE.