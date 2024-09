Chelsea-Strasbourg, l'alerte aux magouilles stoppe tout

Dans : RCSA.

Propriété de BlueCo qui détient également Chelsea, le RC Strasbourg a vu plusieurs joueurs appartenant aux Blues débarquer dans ce mercato, et a vu le transfert de Deivid Washington capoter au dernier moment. Des méthodes de multipropriété qui interrogent.

Chelsea et son effectif pléthorique ont une nouvelle fois animé le mercato estival 2024. Avec une dizaine d’arrivées, les Blues ont encore une quarantaine de joueurs sous contrat, malgré les grosses ventes enregistrées cet été d’Ian Maatsen vers Aston Villa, Conor Gallagher à l’Atlético Madrid ou encore Romelu Lukaku à Naples. Désormais propriété de BlueCo, le RC Strasbourg profite des joueurs qui ne sont pas dans les plans d’Enzo Maresca et de la direction. Andrey Santos a été prêté pour la deuxième fois en Alsace pour la saison, et le dernier jour du mercato, le Racing était proche d’enregistrer la signature de l’attaquant brésilien Deivid Washington contre un montant de 21 millions d’euros. Une somme qui aurait été l’achat record du RCSA dans son histoire si le dossier était allé jusqu’à son terme. Finalement, au dernier moment, le club londonien s’est rétracté, et Washington est finalement resté chez les Blues.

La FIFA et la Premier League se méfient de Chelsea

"Are you interested in signing Deivid Washington for €21million?"



Comme l’explique ESPN ces dernières heures, l’opération a capoté non pas en raison de la volonté du joueur, mais plutôt parce que la direction des Blues a eu peur des répercussions que ce transfert type de la multipropriété aurait pu avoir pour Chelsea, notamment aux yeux de la FIFA et de la Premier League. Justifier un transfert de plus de 20 millions d’euros pour un jeune joueur n’ayant pas eu énormément de temps de jeu avec l’équipe première des Blues (2 apparitions) n’aurait pas été chose aisée. Pour rappel, Diego Moreira avait déjà fait ce chemin durant le mois d’août, pour une somme inférieure à 10 millions d’euros. Résultat des courses, Washington est toujours à Londres pour le moment. A l’instar d’Angelo Gabriel, également prêté à Strasbourg l’an dernier, un départ vers les championnats exotiques où le mercato est toujours ouvert est toujours possible. Le propriétaire des Blues, Todd Boehly, doit trouver un moyen de contourner un cercle vicieux qui n’apporte que des bénéfices économiques au club mère, à savoir Chelsea.