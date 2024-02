Boehly détesté à Strasbourg, son projet fait peur

Dans : RCSA.

Par Adrien Barbet

Depuis juin 2022, Todd Boehly a racheté Chelsea via sa société BlueCo. Un an plus tard, Strasbourg est également passé sous pavillon américain, pour devenir un club satellite du géant anglais. Mais la situation est très tendue en Alsace où les supporters réclament déjà le départ du milliardaire.

À l'instar de Red Bull ou du City Group, Todd Boehly, avec BlueCo, souhaite créer un empire avec plusieurs clubs, tous affiliés à Chelsea, tête d'affiche de son projet ambitieux. Le milliardaire américain a immédiatement investi en masse pour faire venir les futurs meilleurs joueurs du monde. Pour le moment, cette stratégie ne porte pas réellement ses fruits puisque les Blues ont beaucoup de mal en Premier League. Strasbourg, qui appartient également à BlueCo depuis l'été dernier, traverse aussi une situation compliquée. L'effectif a été grandement modifié avec le départ de plusieurs cadres, comme Habib Diallo, auteur de 20 buts en championnat lors de sa dernière saison sous le maillot de Strasbourg. Le club est 13e de la Ligue 1, fortement menacé par une descente en deuxième division. Mais outre les résultats sportifs décevants, c'est surtout la gestion du club qui irrite les supporters.

Les débuts compliqués de BlueCo, Strasbourg se rebelle

Le RCSA, qui a perdu son gardien emblématique Matz Sels à la surprise générale, lors du mercato hivernal, s'attendait à un recrutement plus intelligent de la part de ses nouveaux dirigeants et cela n'a pas été le cas. Les supporters strasbourgeois ont récemment déployé une banderole pour réclamer le départ de Todd Boehly qui n'est visiblement pas le bienvenu à la Meinau. « Toutes nos craintes au sujet du projet BlueCo ont été confirmées dans ce marché des transferts » ont exprimé les fans du club dirigé par Marc Keller, impuissant face aux décisions des investisseurs américains. Le média footballtransfers affirme également que la gestion de Todd Boehly et de Behdad Eghbali, le co-fondateur de BlueCo, est vivement critiquée en Angleterre. L'homme d'affaires est présenté comme persona non grata à Strasbourg, notamment car il privilégie bien trop l'expansion de Chelsea, à la stabilisation de l'historique club français.