L1 ‍: Ça chauffe à Strasbourg avant la venue de Reims

Dans : RCSA.

Par Hadrien Rivayrand

Ce dimanche, le RC Strasbourg reçoit le Stade de Reims en Ligue 1. Et avant cette rencontre, les supporters alsaciens ont tenu à faire passer un message à l'encontre de BlueCo, propriétaire du club.

Strasbourg souffle le chaud et le froid depuis le début de la saison de Ligue 1. Le club alsacien reste d'ailleurs sur une série de quatre défaites de suite en championnat et une réaction est vivement attendue dès ce dimanche face à Reims. Les supporters du Racing sont déçus, déjà que les critiques sont très nombreuses contre BlueCo, propriétaire du club. La raison ? Le fait que la société possède d'autres écuries (dont Chelsea) et pourrait donc se servir de Strasbourg pour faire de l'achat-revente et ainsi ne pas avoir de réelles ambitions sportives. La volonté de certains Ultras strasbourgeois est d'ailleurs de rencontrer les dirigeants de BlueCo afin d'avoir une discussion sur l'avenir du RCSA. Mais selon eux, Behdad Eghbali, le patron de BlueCo, ne veut pas le faire.

Une colère qui s'aggrave

De quoi provoquer la colère des supporters alsaciens, qui ont publié un communiqué salé ces dernières minutes : « La réponse est tombée : il refuse de nous rencontrer. Il nous a été signifié que des employés sont payés pour dialoguer avec nous. Selon lui, discuter avec les associations de supporters ne fait pas partie de son rôle. Alors qu’une décennie de travail de reconstruction a déjà été sacrifiée, combien de temps Marc Keller continuera-t-il à cautionner la descente aux enfers du club ? Il va de l’intérêt du Racing que Behdad Eghbali sorte de l’ombre, change rapidement de stratégie sportive, adopte un comportement respectueux de l’institution et de son environnement, et présente un projet clair pour le RCS ». A noter que la grève des encouragements sera reconduite cette saison à chaque match pendant les 15 premières minutes tant que rien ne changera concernant la direction du club.