Strasbourg ‍: Rosenior roule des mécaniques et se fait allumer

Dans : RCSA.

Par Corentin Facy

Inconnu du grand public en France avant son arrivée, Liam Rosenior a réussi ses grands débuts sur le banc de Strasbourg et la défaite contre le PSG samedi soir (4-2) au Parc des Princes n’y change rien.

Dixième de Ligue 1 à l’issue de cette huitième journée, Strasbourg est l’une des équipes emballantes de ce début de saison. Sous les ordres de son nouvel entraîneur Liam Rosenior, l’équipe alsacienne déploie un jeu offensif, dynamique et qui comble les supporters de la Meinau. Le technicien anglais de 40 ans a conscience de la hype autour de son équipe, mais son assurance ne plait pas à tout le monde, en premier lieu à Grégory Schneider, lequel a tapé sur les doigts de l’entraîneur du RC Strasbourg sur X.

Grégory Schneider tape sur Liam Rosenior

« Un peu troublé par Rosenior. Il est là pour gagner des matchs, pas faire sa propre pub (regardez l’audace !) et s'ouvrir comme ça... le RCSA pouvait en prendre dix » a publié le journaliste de Libération. Ce dernier fait référence aux propos tenus par Liam Rosenior après la défaite face au Paris Saint-Germain. Face à la presse, le coach strasbourgeois a indiqué qu’il était « fier d’avoir employé un style que personne n’avait osé ici (à Strasbourg) ». Des propos qualifiés comme arrogants par Grégory Schneider, vraiment pas fan par la manière dont Liam Rosenior a tenté de se mettre en avant après la défaite de son équipe face au Paris SG.

💬 Liam Rosenior : "Nous avons joué contre une des meilleures équipes d’Europe. Ils posent des problèmes à tout le monde. Je suis fier d’avoir employé un style que personne n'ose ici. Si l'on veut avoir des occasions contre une équipe comme celle-ci, il faut prendre des risques.… pic.twitter.com/A4rCEhz2JV — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) October 19, 2024

Reste que le coach anglais a pour l’instant conquis tout le monde, observateurs et surtout supporters du Racing. Et cela même si au fil du temps, plus d’exigence sera sans doute attendue avec Liam Rosenior, notamment au niveau des résultats de son équipe, qui pourrait prétendre à mieux qu’une 10e place au vu du contenu de ses matchs depuis le début de la saison. Les résultats devront s’ajouter à la manière très vite et à ce moment, on ne pourra plus dire grand chose à Liam Rosenior, peu importe les déclarations de l’Anglais face à la presse.