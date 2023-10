Patrick Vieira ne craint pas d'être viré

Dans : RCSA.

Par Claude Dautel

Le RC Strasbourg n'est pas en situation critique au classement de Ligue 1, malgré des résultats en chute libre et une ultime défaite à la Meinau contre Nantes. Mais le calendrier se durcit et Patrick Vieira connaît les risques du métier.

Samedi prochain, et après la trêve internationale, le RC Strasbourg se déplace au Parc des Princes, qui n’est jamais une chose facile. Avant de défier les champions de France, l’équipe alsacienne reste sur une défaite contre Nantes à domicile, un résultat qui avait fait gronder la Meinau. Le club, désormais dans les mains de Chelsea, est actuellement onzième de Ligue 1, mais c’est une évidence cela commence à grincer, puisque le RCSA reste sur deux défaites et un nul lors de ses trois derniers matchs dans son stade. Il n’y a donc pas un danger immédiat pour Patrick Vieira, arrivé cette saison sur le banc strasbourgeois, mais le champion du 1998 est suffisamment expérimenté pour savoir que les choses peuvent évoluer très vite et pas toujours dans le bon sens pour les entraîneurs. C’est d’ailleurs ce qu’il avoue dans L’Equipe.

Strasbourg ne panique pas

🎙️ Patrick Vieira : "On a failli collectivement. Nantes nous a été supérieur dans tous les domaines. À partir de là, on ne peut pas espérer grand-chose."#RCSAFCN (1-2) pic.twitter.com/GD2n7jukNz — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) October 6, 2023

Interrogé sur une possible menace de la part des dirigeants du RC Strasbourg, Patrick Vieira, qui sort d’un limogeage brutal à Crystal Palace, reste philosophe, mais il ne s’affole pas à ce stade de la saison. « La durée de vie d'un coach, de plus en plus courte, l'impatience du résultat qu'il y a autour, avec tout ce qu'on peut lire à droite à gauche sur les réseaux sociaux, font évoluer les choses. L'entraîneur est celui qui est le plus exposé. Avec des retombées en général plus négatives que positives. Même si la pression est plus forte, j'adore ce métier. Ma décision de venir à Strasbourg reposait sur la volonté de travailler avec des gens de valeur. Ça ne veut pas dire qu'on ne me virera pas demain mais je connais les hommes, Marc Keller et Loïc Désiré aussi. On entame un nouveau cycle et on est tous en adéquation sur là où on en est aujourd'hui et là où on veut aller demain. Mais je sais que le plus important dans notre milieu, ce sont les résultats », admet l’entraîneur strasbourgeois, qui rappelle qu’il y a de nombreux mouvements dans son effectif lors du mercato et que cela incite à la patience. Quoi qu'il en soit, son équipe devra faire nettement mieux que contre Nantes pour espérer faire taire les critiques.