Patrick Vieira et Strasbourg, c’est terminé ‍!

Dans : RCSA.

Par Adrien Guyot

A un mois de la reprise du Championnat de France, Patrick Vieira n’est plus l’entraîneur du RC Strasbourg. Le club alsacien a annoncé que les deux parties se séparaient d’un commun accord. Un an après son arrivée, le champion du monde 1998 avait démarré la préparation du RCSA cet été. Pour sa seule saison à la tête de Strasbourg, Patrick Vieira avait mené sa jeune équipe à la 13ème place du classement. Le communiqué précise également qu’un nouvel entraîneur sera nommé prochainement : «Nous aimerions exprimer notre gratitude et remercier Patrick pour le travail qu’il a accompli durant cette première phase du projet et nous lui souhaitons beaucoup de succès dans le futur. Il sera toujours le bienvenu au club», a affirmé le président Marc Keller.