7 ME pour un ado, Chelsea fait rêver Strasbourg

Chelsea s’apprête à dépenser une petite fortune sur un joueur de 17 ans évoluant en deuxième division au Brésil. Ce qui va directement profiter à Strasbourg, l’anti-chambre du club londonien.

Treizième de Ligue 1 en 2023-2024, Strasbourg a réalisé une saison en dents de scie pour sa première sous l’ère BlueCo, nouveau propriétaire du Racing mais également propriétaire de Chelsea. Cet été encore, l’équipe de Patrick Vieira devrait profiter d’être l'une des réserves des Blues pour récupérer quelques joueurs prometteurs sous forme de prêt. Ce devrait notamment être le cas de Pedro Lima, jeune latéral droit de 17 ans qui évolue actuellement en D2 brésilienne sous les couleurs du club de Sport Recife. A en croire les informations du spécialiste Fabrizio Romano, le transfert du jeune crack brésilien vers les Blues est en excellente voie.

🚨🔵 Chelsea have prepared Pedro Lima deal with Strasbourg: Brazilian right back expected to join the French club from Sport Recife.



Agreement on personal terms, working on final details between clubs to be sealed in the next days.



🇧🇷 Strasbourg move with view to #CFC future. pic.twitter.com/P6AQJzg5IH