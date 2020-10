ASSE : Puel à la fête, Boudebouz s’envole au Qatar

Dans : ASSE.

Désireux de rajeunir son effectif et d’évincer les gros salaires depuis cet été, Claude Puel pourrait enregistrer un nouveau départ dans les jours à venir.

Battu par Nice dimanche après-midi, Saint-Etienne espère réagir dimanche à 15 heures face au FC Metz en Ligue 1. Une rencontre à laquelle ne devrait pas prendre part Ryad Boudebouz. Et pour cause, le meneur de jeu de l’ASSE, indésirable aux yeux de Claude Puel dans le Forez, est plus que jamais sur le départ. Un an après son retour en Ligue 1 en provenance du Bétis Séville, l’ancien joueur du FC Sochaux est en route pour le Qatar selon Mohamed Toubache-Ter, même s’il n’existe pour l’heure aucun accord définitif pour le transfert de Ryad Boudebouz au Qatar Sports Club.

« Ryad Budebouz s’envole dès maintenant pour Doha (Qatar) afin de rencontrer les dirigeants du Qatar Sport Club et visiter les installations. Aucun accord pour le moment mais les négociations vont débuter » fait savoir l’insider, pour qui Claude Puel tient le bon bout dans ce dossier avec le départ de plus en plus facilement imaginable de Ryad Boudebouz. Il s’agirait d’un dixième gros départ pour l’ASSE après ceux enregistrés cet été de Wesley Fofana (Leicester), Sergi Palencia (Leganès), Assane Dioussé (Ankaragucu), Yann M’Vila (Olympiakos), Loïs Diony (Angers), Loïc Perrin (retraite), Vagner (Metz), Frank Honorat (Brest) et Yohan Cabaye (libre). Reste maintenant à voir quelles sont les exigences de l’AS Saint-Etienne dans ce dossier. Sauf surprise, les Verts ne se montreront pas très gourmands au niveau de l’indemnité de transfert, pourvu que le Qatar débarrasse Claude Puel de ce trentenaire à gros salaire…