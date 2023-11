Vente ASSE ‍: Les Verts au niveau de l'OM, le projet fou ‍!

Dans : ASSE.

Par Guillaume Conte

Evoqué depuis des années, le rachat de l'AS Saint-Etienne pourrait se concrétiser dans les prochains mois. Deux projets sont en concurrence, dont un très ambitieux qui remettrait les Verts au niveau des meilleurs clubs français au niveau des moyens financiers.

Dans la lignée du projet de rachat de l’OM, la vente de l’AS Saint-Etienne tient en haleine les nombreux supporters des Verts depuis bien longtemps. Le club du Forez parait plus simple à racheter, puisqu’il faudra environ 20 millions d’euros pour cela, mais il s’agit d’un monument du football français qui végète en Ligue 2, et passe parfois proche de la relégation en National plutôt que d’une remontée dans l’élite. Il n’empêche, les deux propriétaires sont annoncés comme vendeurs depuis des années, même si Roland Romeyer et Bernard Caïazzo n’arrivent jamais à concrétiser cette volonté.

Un projet étranger, un projet français pour l'ASSE

Néanmoins, en cette fin d’année 2023, le projet de rachat du club est relancé par deux options différentes. Alors que le cabinet chargé de superviser les candidats verra son contrat prendre fin avec l’année en cours, deux dossiers sont désormais sur la table, et doivent se boucler dans les prochaines semaines s’ils sont réellement sérieux. Un projet de rachat est français, mais est-ce qu’il s’agit de celui porté de longue date par Paulo Tavares, qui lorgne sur les Verts depuis plus d’un an mais n’a jamais vu ses promesses se confirmer ? Impossible de le savoir pour le moment, mais Le Progrès affirme qu’il y a bien deux projets de rachat en cours, un français et un autre étranger. L’un d’eux serait même très ambitieux selon un proche des deux présidents de l’ASSE.

🔜 Après la parenthèse réussie en Coupe de France, le championnat reprend bientôt ses droits !



Objectif rebond pour les Verts qui préparent la réception du @PauFootballClub (ce samedi, 15h) ! 👊💚 pic.twitter.com/vi4U7XqUcd — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) November 20, 2023

Il permettrait ainsi à Saint-Etienne d’avoir des moyens copieux, digne « des tops clubs de Ligue 1 à l’instar de l’OM ou de Nice », avance même cette source au Progrès. Les belles paroles, les suiveurs de « Sainté » s’en méfient désormais, mais forcément, cette petite phrase qui verrait les Verts bénéficier de gros moyens pour remonter et s’installer en première partie de tableau en Ligue 1 envoient du rêve. Tout cela reste à confirmer avec des garanties bancaires sonnantes, et une reprise qui sera effective au plus tard à la fin de la saison actuelle, même si le prix du club risque forcément de faire débat. Les deux présidents actuels en espèrent jusqu’à 40 millions d’euros, même si ce n’est pas du tout la somme valorisée par les éventuels repreneurs, qui la divisent par deux étant donnée la santé financière d’un club qui a gardé les structures et l’organisation d’une formation de Ligue 1.