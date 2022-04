Vente ASSE : Le coupable du fiasco désigné

Dans : ASSE.

Par Corentin Facy

Au micro de RMC dans l’émission « Rothen s’enflamme », Jean-Michel Larqué a évoqué le dossier de la vente de l’ASSE.

Après avoir animé la chronique pendant plus d’un an, la vente de l’AS Saint-Etienne a visiblement été mise sur pause. En effet, la cession du club stéphanois n’est plus une priorité aux yeux de Roland Romeyer et surtout de Bernard Caïazzo en raison de la rentrée d’argent imminente grâce au contrat signé entre la Ligue de Football Professionnel et CVC. Cet accord va permettre à l’ASSE de recevoir plus de 30 millions d’euros dès cet été, une bouée de sauvetage inespérée pour le club stéphanois. Mais dans l’émission de Jérôme Rothen sur RMC, l’ancien capitaine des Verts, Jean-Michel Larqué, a poussé un énorme coup de gueule. Défendant le co-président Roland Romeyer, « Captain » Larqué a descendu Bernard Caïazzo, lequel bloque la vente de l’ASSE alors même qu’il n’est plus à Saint-Etienne depuis des mois.

« Il se trouve que pas plus tard que mardi, j'étais avec les dirigeants de l'AS Saint-Étienne. Pas avec les dirigeants je dis des bêtises, avec le dirigeant de l'AS Saint-Étienne. Parce qu'il y en a un, cela fait deux ans qu'il n'a pas mis les pieds à Saint-Étienne. C'est le président touriste ! [...] J'ai parlé avec Roland (Romeyer). Il est cuit, il n'en peut plus. Son fils Fred, il avait des sanglots dans la voix quand il évoquait la santé de son père. Il n'en peut plus, c'est insupportable. Il est pieds et poings liés. Tout simplement parce que si vous connaissez bien la constitution de l'actionnariat de l'AS Saint-Étienne, où celui qui a la majeure partie des parts, ce n'est pas Roland Romeyer, c'est Bernard Caïazzo. Donc qui commande ? Le capitaine du sous-marin » a lancé Jean-Michel Larqué sur l’antenne de RMC.

Larqué s'attaque frontalement à Caïazzo

Poursuivant son argumentaire sur le sujet de la vente de Saint-Etienne, Jean-Michel Larqué a sommé Bernard Caïazzo de revenir à la raison et d’accepter de céder l’ASSE à l’un des candidats au rachat du club. « Il ne veut pas vendre ?! Allez donne, reprends tes billes et va-t’en loin du club. Peu importe, ils ne peuvent pas faire plus mal. Et au moins ils seront là, ils auront les mains dans la cambouis. Je n'en peux plus ! D'un côté, il y a la manne financière qu'amène CVC et surtout il y a d'ici la fin de la saison une vingtaine de contrats dont les dix plus gros salaires qui arrivent à échéance. Donc il n'y a pas un mot sur le projet sportif, il y a juste d'un côté on va ramasser et de l'autre on ne va plus donner. C'est fabuleux ! Voilà le projet sportif de l'AS Saint-Étienne » s’est énervé Jean-Michel Larqué, tout simplement scandalisé par l’attitude de Bernard Caïazzo, président à distance des Verts et qui s’oppose toujours à la vente de l’ASSE. Un coup de gueule totalement partagé par la grande majorité des supporters stéphanois…