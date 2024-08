Un top buteur à l'ASSE, ça devient urgent ‍!

Dans : ASSE.

Par Corentin Facy

Le mercato de l’ASSE avance bien, mais il manque encore un buteur confirmé aux Verts pour bien figurer en Ligue 1. Un gros recrutement est nécessaire à ce poste afin d'afficher haut et fort de belles ambitions.

Qui sera le buteur de l’AS Saint-Etienne cette saison en Ligue 1 ? Le mercato avance de manière plutôt cohérente dans le Forez ces dernières semaines, mais Olivier Dall’Oglio attend encore un renfort de poids à un poste clé. L’ancien coach de Dijon et de Montpellier est impatient de voir l’ASSE casser sa tirelire pour un attaquant de haut standing. Au poste d’avant-centre, le nom de Thierno Barry (FC Bâle) a été évoqué ces dernières semaines, mais le club suisse se montre gourmand. Saint-Etienne n’aura de toute façon pas le choix, il faudra signer un gros chèque pour attirer un buteur capable de planter entre 10 et 15 buts et ainsi contribuer à un potentiel maintien du club forézien parmi l’élite.

Ancien attaquant de l’ASSE, Adrien Ponsard sait de quoi il parle et il espère que la direction stéphanoise version Kilmer Sports fera l’effort pour offrir ce renfort capital à Olivier Dall’Oglio. « Je suis déçu qu'Irvin Cardona ne revienne pas. Il part à l'Espanyol, il va jouer en Liga, c'est bien pour lui. Il s'est bien relancé chez nous, mais j'aurais aimé qu'il reste. Je ne sais pas pourquoi on n'a pas misé sur lui alors qu'il a fait six gros mois, peut-être que ses prétentions salariales étaient trop élevées, je ne sais pas » a indiqué l’ancien attaquant de l’ASSE, interrogé par But, avant de conclure.

L'ASSE doit recruter un buteur de haut standing

« On verra comment le Mercato va se finir mais il faut un bon 9. Les dirigeants doivent faire l'effort, il n'y a pas le choix. Si on veut bien figurer en L1, il faut mettre le paquet sur un bon buteur. C'est la priorité. Pour l'instant, je trouve notre Mercato plutôt cohérent. Abdelhamid va encadrer les jeunes en défense. Ben Old et Davitashvili ont montré de bonnes choses lors de la préparation. On voit que Kilmer recrute des jeunes à fort potentiel. C'est bien, mais il faut faire attention : il faut aussi des cadres et à part Abdelhamid et Larsonneur, l'effectif en manque » a estimé Adrien Ponsard, qui guettera avec attention les quinze derniers jours du mercato. Avec l’espoir de voir l’ASSE réaliser un joli coup en attaque au poste d’avant-centre.