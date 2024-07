Pour son retour en L1, l’ASSE vise un record fou

Dans : ASSE.

Par Eric Bethsy

Promue en Ligue 1, l’AS Saint-Etienne pourra de nouveau compter sur ses supporters la saison prochaine. Les chiffres de la campagne d’abonnement sont déjà impressionnants. D’ici la fin des ventes, les Verts pourraient même battre leur record historique qui date de l’exercice 2014-2015.

Sans surprise, le retour de l’AS Saint-Etienne en Ligue 1 provoque un réel engouement dans le Forez. La campagne d’abonnement a débuté il y a un peu plus de deux semaines et les chiffres sont déjà plus que satisfaisants. Selon les estimations du média En Vert Et Contre Tous, le club stéphanois compte pour le moment 13 500 abonnés. C’est plus que les 9 840 pass distribués la saison dernière. Normal, puisque les Verts évoluaient seulement en Ligue 2.

💚 Saint-Étienne, la ville aux sept collines… pic.twitter.com/5trDbkv6um — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) July 6, 2024

Mais même lors de l’exercice 2021-2022 dans l’élite, l'AS Saint-Etienne n’avait pas dépassé les 12 311 abonnés. C’est dire l’excitation des supporters avant le retour de leur équipe au plus haut niveau. On peut même prédire une nette augmentation dans les semaines à venir. Parmi les fans déjà abonnés pour la saison prochaine, 5 000 sont nouveaux. Tandis que 4 000 fidèles de l’année dernière n’ont pas encore renouvelé leur abonnement. Ces derniers ont jusqu’au 19 juillet pour se manifester et ainsi conserver leur place habituelle. Ils pourront toujours s’abonner après cette date, la vente étant ouverte jusqu’à la fin du mois d’août.

Objectif 17 000 abonnés

Les Stéphanois ont donc quasiment deux mois pour augmenter le nombre d’abonnements vendus. Autant dire que le record de l’histoire de l’AS Saint-Etienne, à savoir 17 000 abonnés en 2014-2015, pourrait être battu si les supporters continuent de répondre présent. Cette ferveur autour des Verts n'est pas vraiment une surprise. La saison dernière, le pensionnaire du Stade Geoffroy-Guichard possédait la meilleure affluence moyenne de Ligue 2, avec un total de 24 613 spectateurs par match dans une enceinte d’environ 42 000 places.