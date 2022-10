Panique à l'ASSE, l'opération maintien est lancée

Dans : ASSE.

Par Claude Dautel

Après une terrible relégation en Ligue 2, l'AS Saint-Etienne vit un premier tiers de saison catastrophique et ne réussit pas à sortir de la zone rouge. Avec quatre descentes en fin de saison, l'heure est grave.

Les supporters de l’ASSE pensaient avoir vécu le pire en mai dernier au soir de la défaite aux tirs au but contre l’AJ Auxerre, lorsque la descente en Ligue 2 s’est officialisée dans un chaos terrible à Geoffroy-Guichard. La vente rapide des Verts étant désormais à oublier, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo comptaient sur un bon début de saison pour remettre le club en ordre et ainsi faciliter la cession de leur club. Pour cela, la signature de Laurent Batlles au poste d’entraîneur et un mercato ambitieux, mais long à se concrétiser ont redonné le moral aux fans stéphanois. Hélas, plus dure a été la rechute. Partis avec trois points de handicap et plusieurs matchs à domicile sans supporters, séquelles du dernier match de la saison, les Verts n’arrivent pas quitter la zone de relégation et ne comptent que deux pauvres victoires en Ligue 2.

L'ASSE de retour en Ligue 1 ? Fin du rêve

Samedi, face au Paris FC, l’ASSE a encore touché le fond devant un Geoffroy-Guichard frondeur, mais consterné. Avec un point pris en quatre matchs, Saint-Etienne ne veut plus penser à un retour rapide en Ligue 1, mais juste éviter une descente aux enfers. Laurent Batlles, l’opération maintien est désormais lancée. « Il faut maintenant que tout le monde prenne conscience qu’on joue le maintien et qu’il faut l’entendre. On ne peut pas tout le temps dire ça va aller, ça va arriver. On ne peut plus se voiler la face, et moi le premier. Je vous ai dit que j’étais inquiet et je le répète : il va bien falloir que le compteur tourne », a prévenu l’entraîneur de l’AS Saint-Etienne, qui ne veut plus entendre parler d’une remontée directe des Verts. Concernant la vente, il faudra encore encore plus patient.