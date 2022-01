Opération maintien, l'ASSE mise tout sur le PSG

Dans : ASSE.

Par Guillaume Conte

Véritablement englué à la dernière place de Ligue 1, l’AS Saint-Etienne va devoir faire preuve d’imagination et d’inspiration pour se renforcer cet hiver.

La vente du club du Forez n’est toujours pas réellement lancée, et c’est donc dans cette configuration que l’ASSE va tenter d’aller chercher son maintien. Cela veut donc dire des moyens financiers limités, même s’il faudra bien mettre la main à la poche pour essayer d’éviter le pire en fin de saison. La venue de deux joueurs en fin de contrat comme Bakary Sako et Joris Gnagnon ne fait pas vraiment rêver, surtout que les deux éléments sont encore loin d’être prêts physiquement pour apporter sur le terrain. Résultat, l’ASSE se penche sur un recrutement qui serait plus impactant pour les prochaines semaines. Ce samedi, il a été question de l’intérêt des Verts pour Colin Dagba, très peu utilisé au PSG, et qui pourrait ainsi être prêté pour la fin de la saison afin de récupérer un peu de temps de jeu en Ligue 1.

Le PSG prend son temps, l'ASSE ne va pas aimer

Mais ce dimanche, L’Equipe confirme non seulement la piste menant à l’arrière droit parisien, mais ce n’est pas le seul joueur du Paris SG ciblé par Saint-Etienne. L’ASSE aimerait récupérer Sergio Rico, le troisième voire quatrième gardien du PSG, alors qu’Etienne Green est blessé actuellement. Le portier espagnol n’a quasiment aucune chance de jouer cette saison derrière Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma. Toutefois, le Paris SG n’a pas envie de céder son gardien sans contrepartie, et freine donc dans ce dossier où l’Espagnol pourrait être décisif si jamais il devait pousser pour un départ. L’ASSE, qui a besoin rapidement de renforts, risque néanmoins de se heurter à la prudence parisienne, et le temps qui passe ne joue pas en faveur des Verts.