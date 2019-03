Officiel : L’ASSE prolonge le contrat du jeune Nordin

Dans : ASSE, Ligue 1.

Régulièrement utilisé par Jean-Louis Gasset cette saison, Arnaud Nordin a été récompensé par l’AS Saint-Etienne. L’ailier de 20 ans a en effet prolongé son contrat d’une année supplémentaire avec les Verts. « Je suis très content de prolonger mon contrat avec mon club formateur, a réagi le joueur désormais lié à l’ASSE jusqu’en 2022. C'est une fierté mais pas un aboutissement. Rien n'a changé dans ma tête : mon but est de travailler au quotidien pour progresser et prouver que j'ai ma place ici. Je veux montrer au coach ce dont je suis capable. Après six ans à l'ASSE, je me sens bien à Saint-Etienne. Venir ici était le meilleur choix. »