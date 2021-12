Neymar blessé, l’ASSE se fâche

Dans : ASSE.

Par Corentin Facy

Dimanche après-midi, Neymar s’est blessé à la cheville sur la pelouse de Saint-Etienne et sera absent six à huit semaines.

Un coup dur pour le numéro 10 du Paris Saint-Germain, qui souffre d’une très grosse entorse de la cheville et pour qui l’année 2021 est d’ores et déjà terminée. Depuis sa sortie sur civière dans le Chaudron, les menaces fusent à l’attention d’Yvann Maçon, au duel avec Neymar sur l’action de la blessure de l’international brésilien. Mais tout cela n’a pas de sens selon l’entraîneur stéphanois Claude Puel, qui a tenu à défendre son joueur en conférence de presse dans la mesure où Neymar s’est blessé sur sa réception et non pas sur une faute directe de la part du défenseur de Saint-Etienne.

« Il n'y a pas de polémique autour de la blessure de Neymar. Le club lui souhaite un bon rétablissement et de revenir le plus rapidement possible sur les terrains. Il n'y a pas lieu d'incriminer Maçon sur ce fait de jeu » a lancé l’entraîneur de Saint-Etienne avant le déplacement sur la pelouse de Brest ce mercredi à 19 heures. Claude Puel a par ailleurs profité du micro tendu par les journalistes pour évoquer la vente du club, un sujet bouillant pour les supporters. Mais il ne fallait pas compter sur l’entraîneur stéphanois pour trop en dire. « La vente, on ne suit pas ça. On est concentré sur nous-mêmes... C'est un feuilleton, on n’a pas à prendre en considération ce genre de choses. On met une distance par rapport à ça. On ne va pas s'arrêter de jouer en attendant un éventuel repreneur et mercato » a lancé Claude Puel qui, sur le thème du mercato, va enregistrer le renfort de Joris Gnagnon. De quoi solidifier la défense stéphanoise et aider à relancer les Verts, actuellement 20es de Ligue 1.