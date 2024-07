Metz met les choses au clair avec l'ASSE en plein mercato

Dans : ASSE.

Par Alexis Rose

Pisté pour renforcer le secteur défensif de l’AS Saint-Etienne durant ce mercato estival, Matthieu Udol est pour l’instant bloqué par le FC Metz, qui ne veut pas brader son capitaine.

Après avoir face à face pour évoluer en Ligue 1 lors de l’exercice 2024-2025, avec une victoire finale de Saint-Etienne contre Metz dans la prolongation des barrages, les deux clubs sont encore liés sur le marché des transferts. Pour son retour dans l’élite du football français, l’ASSE cherche les bonnes affaires à effectuer, et notamment en défense. Dans le couloir gauche, le club du Forez donne sa priorité à Matthieu Udol, le capitaine de Metz. Apprécié par le staff stéphanois, et notamment par Olivier Dall'Oglio, qui veut recruter un joueur d’expérience pour renforcer sa défense, le joueur de 28 ans serait même d’accord pour rejoindre l’ASSE cet été. Formé au FCM, Udol a clairement envie de voir autre chose lors de la saison à venir, surtout que son club est redescendu en L2. Sauf que pour le moment, le président Bernard Serin ne veut pas le laisser partir, du moins pas à n’importe quel prix. Une tendance confirmée par Frédéric Arpinon.

« Matthieu Udol est à 250 % avec le FC Metz »

La rumeur Matthieu Udol, le départ de Georges Mikautadze, les futures arrivées … Frédéric Arpinon se confie sur la suite de mercato du FC Metz ! https://t.co/zG2TjEAAhP — Moselle TV (@moselle_tv) July 18, 2024

« Par rapport à Matthieu Udol, oui, il y a eu des discussions. Aujourd’hui, vous connaissez Matthieu, ce n’est pas quelqu’un qui va pas poser des problèmes, mais c’est normal qu’il pense à son avenir. Aujourd’hui, il est là. J’étais à l’entraînement mercredi après-midi et je peux vous dire que Matthieu est à 250 % avec le FC Metz et on est très fier », a annoncé le nouveau directeur sportif des Grenats sur Mozelle TV. Après avoir dit non au Paris Saint-Germain, qui cherchait un latéral gauche de complément cet été, Udol espère que son transfert à l’ASSE, ou ailleurs dans un autre club de L1 ou à l’étranger, pourra se faire avant la reprise des matchs officiels afin de bien aborder son nouveau départ éventuel. Mais il n'ira clairement pas au clash pour cela.