Mercato ‍: L'ASSE change toute sa stratégie

Dans : ASSE.

Par Hadrien Rivayrand

L'AS Saint-Etienne est passée sous la direction du groupe canadien Kilmer Sports Ventures depuis le mois de juin 2024. Forts de nouveaux moyens, les Verts ne veulent cependant pas faire n'importe quoi cet été.

Les supporters et observateurs de l'AS Saint-Etienne ont de quoi se montrer confiants pour leur grand retour en Ligue 1. Le club est récemment passé sous les ordres d'un nouveau propriétaire : Kilmer Sports. Ivan Gazidis veut avant tout travailler dans la continuité afin d'assurer un avenir pérenne à Saint-Etienne. D'ailleurs, tous les salariés du club ont gardé leur poste pour le moment et seuls Huss Fahmy et Jaeson Rosenfeld sont arrivés. Comme fait à l'AC Milan, l'idée est d'investir sur des joueurs tout en limitant les dépenses. Si les moyens sont là, ils ne seront pas dépensés inutilement mais sur des joueurs au fort potentiel et pouvant être revendus. C'est dans ce sens que Sainté à déboursé 6 millions d'euros pour recruter Zuriko Davitashvili sur un contrat de 4 ans, plus une année en option.

Une stratégie claire, des dépenses controlées mais...

Selon les informations de Peuple Vert, Olivier Dall’Oglio est sur la même longueur d'onde et travaille sereinement avec sa nouvelle direction. « Les échanges sont réguliers. Le climat est sain. Chacun expose ses envies et ses idées. La Data assiste les échanges et la prise de décision. Huss Fahmy tranche à la fin en tant que responsable des opérations », souligne même le média stéphanois. Aucun joueur ne sera recruté pour des montants jugés trop importants. Raison pour laquelle les arrivées de les transferts de Matthieu Udol (Metz) et Irvin Cardona (Augsbourg) sont complexes. D'ailleurs, l'ASSE pourrait attendre les dernières heures du mercato pour faire de bonnes affaires et recruter des joueurs d'expérience pouvant apporter un vrai plus. Les moyens sont là, tout comme une stratégie claire. De quoi rassurer sur Kilmer Sports et faire oublier une ancienne direction plus vraiment dans le coup.