Les Verts champions de France ? Paganelli a le secret

1981-2021. L'ASSE ne pensait probablement pas il y a 40 ans que son titre de champion de France était le dernier avant longtemps, et même très longtemps. Mais les Verts peuvent-il un jour en gagner un 11e ?

Il y a 40 ans, l’AS Saint-Etienne remportait le dixième titre de champion de France de son histoire, ce qui est toujours le record, puisque le PSG et l’OM en sont à neuf. A l’époque, les Verts avaient un effectif de feu avec notamment Michel Platini, Patrick Battiston, Gérard Janvion ou bien encore un certain Laurent Paganelli. Agé alors de 19 ans, l’attaquant français surnommé « le petit Mozart » a donc contribué au dernier titre en Championnat pour l’ASSE et c’est logiquement que Le Progrès a posé une question à celui qui est devenu homme de terrain de Canal+. Le quotidien régional a demandé à Paga s’il lui semblait possible que Saint-Etienne puisse remporter un jour un onzième titre de Champion de France et comment faire pour y parvenir dans un football où les budgets ont explosé ces dernières saisons et où les Verts ne tirent plus dans la même catégorie en Ligue 1.

Laurent Paganelli admet que cela ressemble à un rêve impossible mais si l’ASSE veut y croire, il n’y a qu’une seule option. « Pour redevenir champion de France, il faut être judicieux dans beaucoup de domaines. C’est très compliqué. Il faut essayer de conserver une ligne de conduite en s’appuyant sur l’identité stéphanoise, car cette ville vit pour le football, et privilégier à nouveau la formation », prévient le consultant de Canal+, qui est persuadé que les Verts ne peuvent s’en sortir qu’en misant à 100% sur les jeunes du crû et pas sur un hypothétique repreneur fortuné, lequel ne le sera jamais autant que le Qatar, un Frank McCourt ou un Dmitri Rybolovlev.