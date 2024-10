La tête de Turc de l’ASSE va fermer des bouches

Dans : ASSE.

Par Eric Bethsy

Recruté libre cet été, Yunis Abdelhamid rencontre pas mal de difficultés pour ses débuts à l’AS Saint-Etienne. Le défenseur central s’est vite retrouvé dans le viseur des supporters stéphanois qui l’ont sifflé le week-end dernier. Mais le public de Geoffroy-Guichard ferait mieux de ne pas l’enterrer trop vite.

Pour son premier mercato, la nouvelle direction de l’AS Saint-Etienne n’a sans doute pas pris les meilleures décisions. Le promu a mis l’accent sur de jeunes joueurs dont les profils ne collent pas forcément avec l’objectif du maintien en Ligue 1. Finalement, les Verts n’ont recruté qu’un seul élément suffisamment expérimenté à ce niveau. Mais ce renfort ne donne absolument pas satisfaction.

📻"Des gars avec des écharpes de Saint-Étienne qui sifflent leurs joueurs, cela m'ennuie, ça me désole" : l'entraineur de l'ASSE Olivier Dall'Oglio était très remonté après la défaite face à Lens (0-2) et suite aux sifflets reçus par Yunis Abdelhamid lors de sa sortie⬇️ pic.twitter.com/kxlxnpF6Cu — France Bleu Saint-Étienne Loire (@bleustetienne) October 19, 2024

On parle évidemment de Yunis Abdelhamid qui avait été pointé du doigt après le fiasco à Nice (8-0). Un temps écarté du onze, l’ancien joueur du Stade de Reims l’a réintégré face au Racing Club de Lens (défaite 0-2) samedi dernier, sans convaincre les fidèles de Geoffroy-Guichard qui ont sifflé leur capitaine. De quoi provoquer la colère de l’entraîneur Olivier Dall’Oglio, mais aussi l’étonnement du journaliste de L’Equipe Timothée Maymon, persuadé que le Franco-Marocain de 37 ans peut rendre service.

Abdelhamid en mode diesel ?

« L’avenir nous le dira. Il n’y a eu que 8 journées pour l’instant, a calmé l’observateur stéphanois dans le podcast de Peuple Vert. La dernière fois que je suis intervenu dans le podcast, je défendais l’hypothèse du joueur diesel. Peut-être qu’il en est un excellent exemple, peut-être que non. Mais personnellement, je suis convaincu qu’à un moment de la saison, il nous sera utile. Il fera une série de bons matchs où on se dira : "finalement, on a bien fait de le recruter ". Mais il est clair que, vu son âge, il aurait fallu un profil de joueur plus jeune, avec plus de matchs de Ligue 1 dans les jambes. » L’AS Saint-Etienne devra limiter la casse avant un éventuel ajustement au mercato hivernal.