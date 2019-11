L1 : Galtier à Lyon, sa réponse va décevoir l’ASSE

Dans : ASSE.

Cet été, l’Olympique Lyonnais avait décidé de miser sur Sylvinho pour succéder à Bruno Genesio. Mais auparavant, le nom de Christophe Galtier avait circulé dans le Rhône…

Malgré son passif à Saint-Etienne, l’actuel entraîneur de Lille avait les faveurs de Jean-Michel Aulas. Finalement, l’opération ne s’est pas faite. Mais dans les prochaines années, il pourrait de nouveau être question d’une éventuelle arrivée du natif de Marseille à Lyon. Interrogé par Canal Plus, le principal intéressé a fait comprendre qu'il sera en tout cas à l’écoute. Car pour lui, son long passage sur le banc de Saint-Etienne n’est pas rédhibitoire pour entraîner un jour l’ennemi n°1 des Verts, à savoir l’OL.

« Pourquoi mon passage à Saint-Etienne m’empêcherait d’aller entraîner à Lyon ? Pourquoi le passage d’un entraîneur à Paris l’empêcherait d’aller à Marseille, et vice versa ? Pourquoi ? C’est terminé ça. Les supporters de l’ASSE ne digèreraient pas ? C’est le football… Ce n’est pas une question de valeurs. Au contraire même, vous devez défendre l’institution et respecter la personne qui vous embauche et qui vous paie. Les valeurs elles sont là, elles ne sont pas ailleurs » a commenté Christophe Galtier, qui ne semble pas vraiment concerné par les valeurs d’une autre époque, où il était inconcevable d’évoluer chez l’ennemi juré que cela soit pour les joueurs ou pour les entraîneurs. Les fans de l’ASSE risquent tout de même de ne pas apprécier…