L’ASSE veut dévorer l’OL, le derby est lancé ‍!

Après un passage en Ligue 2, l’AS Saint-Etienne fait son retour en Ligue 1 pour la saison à venir, ce qui veut dire que le derby tant attendu entre l’OL et les Verts va faire son come-back.

Dans cette période morose pour la Ligue 1 avec un feuilleton interminable en ce qui concerne les droits TV, revus à la baisse pour les finances des clubs mais à la hausse pour le budget des consommateurs, le championnat de France a besoin d’avoir de belles histoires à raconter et de belles rivalités à proposer. Cela tombe bien, l’AS Saint-Etienne a fait son retour dans l’élite, ce qui signifie que le derby tant attendu face à l’Olympique Lyonnais va revoir le jour, au Groupama Stadium et à Geoffroy Guichard. Une superbe nouvelle pour les fans de football français, tant cette affiche iconique de la Ligue 1 nous a offert de superbes rencontres à travers les décennies.

Le retour à l’affiche du derby ASSE-OL est une excellente nouvelle pour les supporters, mais pas uniquement. Les joueurs se languissent eux aussi de retrouver l’atmosphère si particulière du derby, comme l’a confié le défenseur stéphanois Yvann Maçon au micro du site En vert et contre tous. « Oui franchement c’est une atmosphère vraiment spéciale, un match vraiment particulier aussi. Même les personnes qui ne jouent pas à Saint-Étienne ou à Lyon ont hâte de voir ce spectacle. De notre côté, la date est déjà cochée et on attend les derbys avec impatience. Bien-sûr, il y a des matchs qu’on attend plus que d'autres car on aime davantage certaines équipes que d'autres... » a confié Yvann Maçon au micro du média stéphanois, avant de conclure.

L'ASSE attend l'OL de pied ferme

« Les matchs face à des équipes de haut de tableau sont aussi très attendus. On n’a pas encore parlé d’objectifs collectifs pour le moment, on est vraiment en mode préparation. À partir du premier match de préparation samedi, le coach va commencer à nous parler un peu plus des objectifs, des plans de jeu. Pour le moment on est plus axé sur les phases défensives. Personnellement ? Il y a toujours des objectifs à chaque nouvelle saison, pour le moment je vais les garder pour moi, j’en parlerai peut-être plus tard (sourire) » a lancé le défenseur de l’ASSE, lequel a hâte de retrouver l’Olympique Lyonnais lors du derby. Le match aller se disputera le 10 novembre prochain au Groupama Stadium, avant le retour à Geoffroy Guichard le 20 avril. Des dates déjà notées dans les agendas lyonnais et stéphanois.