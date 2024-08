L'ASSE refuse de lâcher 15 ME pour sa future star

Dans : ASSE.

Par Corentin Facy

En quête d’un avant-centre de gros calibre lors de ce mercato estival, l’ASSE avait des vues sur Thierno Barry. Mais l’attaquant de 21 ans va quitter le FC Bâle pour rejoindre Villarreal, qui a signé un très gros chèque.

A la recherche d’un attaquant pour combler les attentes d’Olivier Dall’Oglio d’ici la fin du mercato, l’AS Saint-Etienne était très intéressée par Thierno Barry. Depuis plsuieurs semaines, des négociations étaient en cours entre les Verts et l’attaquant du FC Bâle, qui a déjà inscrit 5 buts en 3 matchs de championnat en Suisse depuis le début de la saison. La piste faisait l’unanimité au sein du club ainsi que chez les supporters, mais elle est désormais à oublier. Et pour cause, les enchères se sont envolées à des hauteurs bien trop importantes pour Saint-Etienne puisque Thierno Barry va s’engager au FC Bâle contre 14 à 15 ME selon les informations de L’Equipe.

Un coup dur pour Saint-Etienne, qui voit sa piste n°1 s’envoler à dix jours de la fin du mercato et qui va devoir activer un plan B de toute urgence. Ces derniers jours, le nom de Mbaye Niang (libre) a été évoqué, sans que l’on sache réellement si la piste de l’ancien buteur du SM Caen était avancée. Le club forézien avait néanmoins anticipé ce refus selon le site Peuple Vert, qui explique que l’ASSE est consciente depuis plus d’une semaine que Thierno Barry a peu de chances de rejoindre le club. Par conséquent, des négociations ont déjà été entamées avec d’autres attaquants.

L'ASSE à la recherche d'un buteur et d'un latéral gauche

Le poste de latéral gauche est également à renforcer avec urgence aux yeux d’Olivier Dall’Oglio et sur ce poste, Fodé Ballo-Touré est toujours la piste n°1. Mais aucun accord salarial avec l’ancien joueur de Lille et de l’AS Monaco n’a pour l’instant été trouvé, ce qui explique que le deal tarde à se finaliser. Même s’il ne s’agit pas d’une priorité, Saint-Etienne reste attentif à un éventuel recrutement au poste de milieu défensif. Devenu indésirable à Lens, Salis Abdul Samed est suivi. Mais la probabilité de le voir signer à l’ASSE est faible, d’autant que le Stade Brestois tient la corde pour le recruter. Autant dire que les dossiers en cours sont encore nombreux à Saint-Etienne et que les dix derniers jours du mercato seront agités et passionnants à suivre.