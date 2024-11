L'ASSE fonce sur un international suédois à 4 ME

Dans : ASSE.

Par Hadrien Rivayrand

L'AS Saint-Etienne a parfaitement préparé son derby face à l'OL la semaine prochaine en battant Strasbourg ce samedi soir à domicile. Mais le club du Forez sait que l'hiver prochain, des recrues seront les bienvenues pour tenter d'assurer le maintien le plus rapidement possible.

A Saint-Etienne, on souffle le chaud et le froid depuis la nouvelle saison de Ligue 1. Les fans et observateurs du club stéphanois savaient que cette remontée dans l'élite serait difficile à gérer. Mais l'ASSE se bat pour se faire une place et sauver sa peau en fin d'exercice. Ce samedi soir, Saint-Etienne a réalisé un match solide pour battre Strasbourg à Geoffroy-Guichard. De quoi rassurer avant le derby de la semaine prochaine contre l'OL. Cependant, et indépendamment du futur résultat entre les deux formations, Saint-Etienne sait que du renfort sera le bienvenu l'hiver prochain lors du marché des transferts. Sainté se cherche notamment un nouveau joueur offensif. Et l'heureux élu pourrait bien évoluer en Suède.

L'AS Saint-Etienne prépare un joli coup sur le marché des transferts

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Taha Ali (@daha.10)

Selon les informations du Courrier Européen, les Verts ont récemment pris contact avec l'entourage de Taha Ali pour un transfert dans les prochaines semaines. Le joueur de 26 ans, qui joue sous les couleurs de Malmö, peut occuper plusieurs postes en attaque. Ailier virevoltant et technique, il pourrait apporter un vrai plus à l'effectif stéphanois. Le média rajoute que son club demanderait près de 4 millions d'euros pour lâcher l'international suédois, en fin de contrat en juin 2026. Un montant dans les cordes de la nouvelle direction de l'AS Saint-Etienne. Attention cependant à la concurrence, car le Celtic est également dans le coup. Et les Ecossais possèdent l'avantage de disputer actuellement la Ligue des champions. Il faudra donc trouver les bons arguments pour arracher Taha Ali.