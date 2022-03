L'ASSE et Bordeaux protégés, ça balance en Ligue 1

Dans : ASSE.

Par Claude Dautel

Le classement de Ligue 1 met en fâcheuse posture deux clubs de Ligue 1, les Girondins de Bordeaux, derniers, et l'AS Saint-Etienne, 19e après sa défaite face au PSG. Pour Frédéric Antonetti cela ne devrait pas durer.

La bataille pour le maintien en Ligue 1 fait rage, et c’est peu dire que cette année la relégation coûtera cher puisque dans un an l’élite va se resserrer à 18 clubs et que remonter de Ligue 2 sera encore plus complexe. Pour l’instant, et à douze journée de la fin, cinq équipes sont à la lutte : Lorient, Troyes, Metz, Saint-Etienne et Bordeaux. Et même Clermont et Angers doivent encore se méfier. Le week-end prochain, un match vaudra son pesant d’or, puisque le FC Metz se déplacera à Geoffroy-Guichard pour y défier les Verts. Tandis que ces deniers vont mieux depuis quelques semaines, même s’ils sont tombés au Parc des Princes, on ne peut pas en dire autant concernant les Lorrains qui ont pris trois points en cinq matchs, là où l’ASSE en a décroché dix. Et du côté de Frédéric Antonetti, qui sera suspendu pour le déplacement dans le Chaudron, il est évident que Bordeaux et Saint-Etienne seront « aidés » dans cette bataille pour éviter de descendre.

Bordeaux et Saint-Etienne, la Ligue 1 leur va si bien

#Antonetti :« On est 5 à jouer le maintien, dont 2 clubs historiques que le système essaie de protéger un peu. Il y a eu des articles dans l’équipe, mais ça ne choque personne.

J’ai peur des interférences, en 30 ans j’en ai vu des choses, je pourrai écrire un livre». @FCMetz pic.twitter.com/EEjZW2gkRS — Forza ☨ Grenats (@ForzaGrenats) February 25, 2022

L’entraîneur du FC Metz, lourdement sanctionné après avoir frappé Sylvain Armand en toute fin de match à Lille, estime sans les citer que son club ne doit compter que sur lui-même contrairement à ses rivaux. « On est 5 à jouer le maintien, dont 2 clubs historiques que le système essaie de protéger un peu. Il y a eu des articles dans l’équipe, mais ça ne choque personne. J’ai peur des interférences, en 30 ans j’en ai vu des choses, je pourrai écrire un livre », a confié Frédéric Antonetti en marge du match à Nantes le week-end dernier. Une petite phrase qui ne cite évidemment pas les deux clubs historiques, comme les appelle le coach messin, mais qui en dit long sur les craintes de ce dernier concernant une possible inéquité.