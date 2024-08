L'ASSE doit acheter une moitié d'équipe ‍!

Dans : ASSE.

Par Corentin Facy

Pour son retour en Ligue 1, Saint-Etienne s’est incliné sans démériter pour autant sur la pelouse de l’AS Monaco samedi soir (1-0). Un revers qui met néanmoins quelques failles de l’effectif en avant.

Malgré un mercato loin d’être terminé, l’AS Saint-Etienne a fait bonne figure sur la pelouse de l’AS Monaco samedi soir. Battus 1-0 par une équipe qui doit jouer les premières places, les Verts ont montré de belles choses, avec deux buts refusés et une prestation encourageante en deuxième mi-temps. Cela est plutôt positif, à condition de bien finir l’été avec les renforts attendus sur le marché des transferts. Olivier Dall’Oglio attend encore plusieurs recrues, que ce soit au poste de latéral gauche mais aussi au milieu et en attaque. S’exprimant dans sa rubrique pour Le Progrès, Patrick Guillou estime que les renforts de quatre à cinq joueurs sont absolument nécessaires pour renforcer suffisamment l’ASSE et espérer un maintien sans trop trembler. Selon le consultant de BeinSports, la priorité absolue est la venue d’un métronome au milieu de terrain.

« Coach ODO est un magicien. Il doit produire avec des éléments qu’il n’a pas. Fidèle à ses principes, il propose un 4-3-3 ambitieux. Son équipe n’a jamais refusé le jeu. Ni béton armé ni autobus pour espérer le point du nul. Son équipe du moment s’est fait punir par inexpérience. Souffrance extrême pour les protégés de coach ODO en première période. Insipides dans la maîtrise et le contenu. En deuxième période, l’ASSE a montré un peu plus de résistance. Le courage et la détermination ont permis de rééquilibrer le rapport de force. Un constat au milieu s’impose. L’absence d’un leader charismatique. Un vrai patron avec de la personnalité et du caractère, un tacticien dégageant de la puissance et une autorité naturelle. Celui qui contrôle le rythme et oriente le jeu. Les partisans du positivisme diront qu’avec 4/5 nouveaux joueurs, coach ODO réalisera l’objectif annoncé, le maintien » a lancé Patrick Guillou dans son édito. La question est maintenant de savoir si l’ASSE sera en capacité de s’offrir les joueurs dont Olivier Dall’Oglio a besoin d’ici la fin du mercato. Les dirigeants stéphanois ont quinze jours pour rectifier le tir et faire les bons choix afin de combler les attentes de leur entraîneur.