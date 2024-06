L'ASSE cartonne et provoque une pénurie

Dans : ASSE.

Par Adrien Guyot

Promue en Ligue 1, l’AS Saint-Etienne a réalisé une saison quasiment historique au niveau sportif, mais aussi dans d'autres aspects du club.

La saison 2023/2024 est à marquer d’une pierre blanche pour Saint-Etienne. Club mythique du championnat de France, l’ASSE retrouvera la Ligue 1 l’année prochaine après deux petites saisons seulement passées à l’étage inférieur, grâce notamment à une très bonne phase retour sous les ordres d’Olivier Dall’Oglio. Les Verts ont été performants sur le terrain, mais pas seulement. En effet, la formation du Forez a enregistré une saison record au niveau de la vente des maillots, a communiqué le club. Depuis la première saison du Coq Sportif en 2015/2016, jamais Saint-Etienne n’avait vendu autant de tuniques. Les chiffres évoquent 27.000 maillots vendus au total, d’autant que contrairement aux années précédentes, le maillot domicile n’a pas été le seul à avoir connu un grand succès. La tunique third a concurrencé l’historique maillot vert traditionnel de l’ASSE.

Rupture de stock, Hummel frappe un grand coup

💚 Écharpes des Verts

🛍️ Découvrez tous nos produits de la marque Sainté

👉 https://t.co/KculVqVGWe

🗄️ Restock fin juin sur les produits en rupture

🚚 Livraison sous 48h à 72h (retrait possible gratuitement sur Sainté) pic.twitter.com/NEVuj6KLnT — Envertetcontretous (@Site_Evect) June 7, 2024

Cette saison stéphanoise a également été marquée par le 90ème anniversaire du club en novembre et pour l’occasion, Saint-Etienne a porté un maillot spécial qui a également été un succès en termes de ventes. Les tuniques ont connu un tel engouement que Hummel, qui est désormais l’équipementier danois du club, a connu une rupture de stock sur la plupart de la gamme des maillots en ce qui concerne les tailles adultes. Un succès commercial quasi inédit depuis dix ans pour Saint-Etienne, qui a changé de propriétaire ces derniers jours et qui a lancé ces dernières heures une offre avec une réduction de 30 pour cent sur l’ensemble de la gamme hummel sur le site internet de l’ASSE. De quoi appréhender le retour du Chaudron en Ligue 1 dans le climat le plus serein possible. Avec toujours cette ferveur populaire inégalée dans le Forez.