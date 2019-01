Mercato : Lyon lui rigole au nez, le Zénith propose 10ME à l'ASSE !

Dans : ASSE, OL, Mercato, Foot Europeen.

Le Zénith Saint-Pétersbourg étant en quête d'un milieu de terrain, le club russe s'était tourné vers l'Olympique Lyonnais afin d'essayer de négocier la venue de Lucas Tousart. Mais les dirigeants du Zénith ont rapidement compris que tout cela était perdu d'avance, Jean-Michel Aulas n'ayant nullement l'intention de céder son joueur, ce dernier n'étant pas non plus tenté par une expérience en Russie. Alors, afin de dénicher la perle rare, les responsables de Saint-Pétersbourg ne sont pas allés à des centaines de kilomètres de la capitale des Gaules.

C'est en effet du côté de l'AS Saint-Etienne que se situe leur nouvelle cible. Si l'on en croit L'Equipe, le club russe pense désormais à Ole Selnaes, l'international norvégien des Verts. Pour aboutir à un accord, ce qui est loin d'être le cas, le Zénith Saint-Pétersbourg devra verser un chèque supérieur à 10ME, ce qui serait une bonne affaire pour un joueur acheté 3,2ME en 2016 à Rosenborg et qui n'a plus qu'un an et demi de contrat avec l'ASSE. Pour l'instant rien n'est fait, mais le fait que cette rumeur sorte, avec un prix de vente, prouve que l'idée est dans l'air du côté de l'Etrat, et qu'une offre éventuelle ne sera pas automatiquement et fermement refusée.