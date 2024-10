Evénement à l'ASSE, Lens arrive au pire moment

Dans : ASSE.

Par Eric Bethsy

Malgré un début de saison décevant, les supporters de l’AS Saint-Etienne ne sont pas du genre à lâcher leur équipe. Les fidèles de Geoffroy-Guichard profitent de la fin de la suspension des kops pour revenir en masse. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour le Racing Club de Lens, prochain adversaire des Verts en Ligue 1.

Les supporters de l’AS Saint-Etienne avaient annoncé la couleur pendant l’été. Après la montée acquise la saison dernière, le club stéphanois a battu son record d’abonnés. Pas moins de 20 307 fans ont promis de suivre les Verts tout au long de la saison. Cette vente historique n’était pas forcément visible en début de saison. Et pour cause, le promu était touché par une sanction de la commission de discipline.

Il aura fallu attendre le match contre l’AJ Auxerre (3-1), juste avant la trêve internationale, pour voir l’AS Saint-Etienne évoluer à domicile devant ses deux kops de supporters précédemment suspendus. « Ça change pas mal de choses, se réjouissait le défenseur stéphanois Léo Pétrot avant la rencontre. On l’a vu face au Havre (0-2), ce n’est pas pareil. Le stade résonne d'une toute autre façon. On a besoin d’avoir tous nos atouts et celui-là est essentiel. Ce n’est que du plus pour nous. Ça donne beaucoup d'énergie. Face à Lille (1-0), même s’il manquait un kop, c’est indéniable qu’ils nous ont aidé à tenir. »

A guichets fermés contre Lens

Les hommes d’Olivier Dall’Oglio seront donc ravis d’apprendre que le Chaudron sera plein samedi. En effet, après la mise en vente de places supplémentaires ce lundi, l’AS Saint-Etienne a distribué toutes les places pour la venue du Racing Club de Lens. Les Verts recevront donc à guichets fermés, soit devant environ 37 000 spectateurs, pour la première fois de la saison. Habitués à la ferveur de Bollaert, les Sang et Or savent à quoi s’attendre.