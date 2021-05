Euro Espoirs : Etienne Green convoqué chez les Bleus !

Dans : ASSE.

Alban Laffont jouant les barrages de Ligue 1 avec Nantes contre Toulouse, Sylvain Ripoll a décidé de convoquer Etienne Green pour le quart de finale contre les Pays-Bas.

Révélation de cette fin de saison avec l'A Saint-Etienne, Etienne Green ne partira pas en vacances, puisque ce lundi le jeune gardien des buts des Verts a été convoqué à Clairefontaine afin de préparer l'Euro avec l'équipe de France Espoirs. « Lors de l’annonce de la liste des joueurs retenus pour disputer la phase finale de l’Euro Espoirs 2021, Sylvain Ripoll avait prévenu qu’elle serait susceptible de bouger selon les résultats de la 38e et dernière journée de Ligue 1. Le FC Nantes ayant terminé 18e du championnat de France, il devra disputer les barrages face au Toulouse FC (aller le 27 mai, retour le 30). Le sélectionneur des Bleuets a donc laissé à la disposition du FCN le gardien Alban Lafont et il sera remplacé par Étienne Green (AS Saint-Étienne) », précise la FFF. Pour rappel, la France affrontera le lundi 31 mai les Pays-Bas pour le compte des quarts de finale de l'Euro Espoirs.