Des magouilles à l’ASSE, Saint-Maximin balance tout

Dans : ASSE.

Par Eric Bethsy

Prometteur pour ses débuts à l’AS Saint-Etienne, Allan Saint-Maximin n’était pas parvenu à percer chez les Verts. Après une prolongation de contrat, le milieu offensif avait été écarté puis poussé vers la sortie, selon lui à cause de « magouilles » en coulisse.

Passé de Newcastle au club saoudien d’Al-Ahli cet été, Allan Saint-Maximin n’a pas suivi la trajectoire attendue. Son talent aurait pu le mener vers l’un des plus grands clubs en Europe. Sauf que l’ailier français n'a que rarement répondu aux attentes dans ses différentes équipes. A commencer par l’AS Saint-Etienne. Ses débuts en pro semblaient pourtant annoncer une belle carrière. Mais après une prolongation de contrat, Allan Saint-Maximin avait été écarté puis poussé vers la sortie à l’été 2015. En cause selon lui, des « magouilles » non révélées jusqu’ici.

« On ne se rend pas forcément toujours compte de ce qu'il se passe dans le monde du football. Toutes les choses auxquelles un jeune, que ce soit de 13, 14, 15, 16 ans, peut être confronté, a expliqué l’ancien Monégasque au média Oh My Goal. Les magouilles du football, que ce soit avec les agents, toutes les histoires contractuelles ont fait qu'au final, on m'a mis à la cave. J'ai toujours été une personne très fière. Tout au long de ma carrière, j'ai des agents qui sont venus en me disant : "signe avec nous, tu vas jouer tous les matchs" ou "tu vas toucher le plus gros salaire du club" etc... »

« Parfois c'est la vérité, ce qui est très triste. Des fois, ce n'est pas le cas, a-t-il poursuivi. Je me suis toujours beaucoup méfié de tout cela, lorsque j'entendais des histoires pareilles, j'essayais de m'éloigner le plus de tout ça. C'est ce qui m'a un peu tué. Dans ces milieux-là, lorsque tu dis non, après on te met des bâtons pas possibles dans les roues. C'est ce qu'il s'est passé pour moi, il y a eu énormément de petites magouilles si je peux dire ça comme ça. »

Victime du milieu du football

« Je n'incrimine même pas le club parce que c'est le cas partout, dans tous les clubs je l'ai vu : des agents sortant de nulle part, qui n'ont même pas de licence, qui viennent et essaient de récupérer des joueurs ou te mentent sur des choses, a regretté l’ailier d’Al-Ahli. Parfois, même le club ne voit pas ces choses-là. C'est ce qu'il s'est passé pour moi. Avec tout cela, j'ai été mis à la cave. Ça a été un moment très compliqué pour moi. En resignant, je m'attendais à avoir beaucoup plus de temps de jeu. Au final, ça a été tout le contraire. Je suis passé en mode survie, j'ai serré les dents en essayant de trouver la meilleure porte de sortie possible. »

« Quand tu es confronté à ce genre de choses, ça te met une bonne petite claque. Ça m'a permis aussi de comprendre que dans tous les milieux où il y a de l'argent, malheureusement, tu es confronté à ce genre de choses. C'est un milieu impitoyable le football, il y a des bons et des mauvais côtés, des avantages et des inconvénients comme dans n'importe quel corps de métier. Quand tu comprends ça, tu comprends que tu vas devoir être armé pour gérer ce genre de problèmes », a conclu Allan Saint-Maximin, apparemment barré par de nombreux obstacles tout au long de sa carrière.