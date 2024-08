De Lyon à l'ASSE, cet incroyable buteur refuse de signer

Dans : ASSE.

Par Claude Dautel

Natif de Lyon, Thierno Barry est cité comme l'un des possibles renforts de l'AS Saint-Etienne d'ici à la fin du mercato. Mais il y a un vrai problème.

De retour en Ligue 1, les Verts ont besoin de se renforcer et pour l'instant le marché des transferts est plutôt calme du côté de Geoffroy-Guichard, comme c'est d'ailleurs le cas un peu partout en L1. Pourtant, Olivier Dall'Oglio a clairement fait savoir qu'il souhaitait encore quelques joueurs, et notamment sur le plan offensif. Ces derniers jours, parmi les pistes évoquées pour venir renforcer ce secteur, on a souvent entendu le nom de Thierno Barry, l'avant-centre de 21 ans du FC Bâle. Déjà auteur de quatre buts en deux matchs du championnat de Suisse, lequel a déjà repris, Thierno Barry a un profil qui a tenté les dirigeants de l'AS Saint-Etienne, d'autant que son prix, 4ME, n'est pas une dinguerie. Il y a cependant un vrai problème.

Né à Lyon, signer à Saint-Etienne est un problème

Selon le site EVCT, si l'ASSE pense à Thierno Barry, l'inverse n'est pas du tout d'actualité. Natif de Lyon, l'attaquant du club suisse a d'autres rêves que de signer chez les Verts. « Il n’y a aucun accord entre le joueur et l'AS Saint-Étienne. Ce dernier privilégie à ce jour d'autres pistes, menant notamment en Bundesliga. Un retour en France, qui plus est à Saint-Étienne, n'est donc pas prioritaire », confirme le site spécialisé dans l'actualité des Verts. Autrement dit, malgré la volonté des responsables de l'ASSE, il est très peu probable que l'attaquant du FC Bâle s'engage durant ce mercato, et Olivier Dall'Oglio va devoir encore patienter avant de pouvoir compter sur un buteur alors que la saison de Ligue débute dans un peu moins de deux semaines.