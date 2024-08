Coup dur au mercato, l’ASSE tombe de haut

Dans : ASSE.

Par Eric Bethsy

Grand artisan de la montée de l’AS Saint-Etienne, Irvin Cardona ne devrait pas revenir dans le Forez. Le promu ne parvient pas à conclure une nouvelle opération avec Augsbourg. Et pendant ce temps-là, l’Espanyol Barcelone se rapproche d’un accord pour le prêt de l’attaquant français.

Sur sa lancée après la montée obtenue, l’AS Saint-Etienne n’a pas perdu de temps sur le marché des transferts. Le club stéphanois, soutenu par son nouveau propriétaire Kilmer Sports Ventures, n’a pas laissé la crise des droits TV ralentir son recrutement. Le défenseur central Yunis Abdelhamid ainsi que les ailiers Ben Old et Zuriko Davitashvili ont assez rapidement signé en faveur du promu. Le seul bémol, et non des moindres, c’est que l’AS Saint-Etienne ne parvient pas à s’entendre avec Augsbourg au sujet d’Irvin Cardona.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Irvin Cardona (@irvin.cardona)

Rappelons que l’attaquant de 26 ans a passé la dernière demi-saison en prêt dans le Forez. Auteur de 10 buts et 3 passes décisives en 22 matchs de Ligue 2, l’ancien joueur du Stade Brestois a joué un rôle majeur dans la montée des Verts. Et a donc convaincu la direction de le conserver pour la saison prochaine dans l’élite. Mais selon les informations de L’Equipe, l’aspect financier bloque le retour d’Irvin Cardona à Saint-Etienne. Les négociations avec Augsbourg se poursuivent mais les Stéphanois se heurtent au salaire de l’avant-centre, estimé à 130 000 euros bruts par mois.

Cardona se dirige vers Barcelone

Le club sous pavillon canadien doit en plus composer avec la concurrence d’autres formations intéressées par Irvin Cardona. A commencer par l’Espanyol Barcelone qui a entamé les discussions avec Augsbourg. Pire encore, la source parle de négociations avancées entre le promu espagnol et l’écurie allemande, proches de finaliser un prêt avec une option d’achat à 1,8 million d’euros. Autrement dit, l’attaquant formé à Monaco s’éloigne de l’AS Saint-Etienne.