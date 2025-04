Déclic à l’ASSE, les Verts sont chauds pour taper l’OL

Dans : ASSE.

Par Eric Bethsy

Menée à trois reprises, l’AS Saint-Etienne a finalement arraché le match nul contre le Stade Brestois (3-3) dimanche. Ce résultat permet aux Stéphanois d’engranger de la confiance avant le derby face à l’Olympique Lyonnais.

C’est presque un match nul au goût de victoire pour l’AS Saint-Etienne. Alors que le Stade Brestois a pris l’avantage à trois reprises, les Verts sont parvenus à revenir au score à chaque fois. La fébrilité défensive reste évidemment un point à améliorer pour les dernières semaines de compétition. Mais les coéquipiers de Zuriko Davitashvili peuvent s’appuyer sur leur potentiel offensif et l’état d’esprit affiché.

Les Verts reboostés

« C'est une bonne réaction, s’est réjoui l’international géorgien au micro de DAZN. On concède trois buts, c'est toujours difficile. On voit que l'on peut marquer aussi, que l'on peut gagner des matchs. On va travailler défensivement, pas seulement les défenseurs, tous, même nous les offensifs. C'est un match qui donne de l'espoir. » Derrière son équipe, le public de Geoffroy-Guichard semble du même avis. Les supporters stéphanois ont soutenu la bande à Irvin Cardona, désormais confiant avant le derby à domicile contre l’Olympique Lyonnais dimanche.

🗣️🎤 | Le message des supporters de l'@ASSEofficiel : "Tant que vous donnez tout, on sera avec vous" 💚🔥



« On sait que les supporters sont là pour nous et qu’ils le seront toujours, a commenté l’attaquant. C’est positif quand on joue ici, ils poussent. Il suffit de voir la fin de match, ils ont été là pour nous aider. J’espère qu’on va pouvoir leur donner ce qu’ils attendent. Il faut toujours y croire, il reste cinq matchs, à la fois c’est rapide mais c’est aussi encore long. Si on gagne des matchs d’affilée, ça va le faire. Un grand match contre Lyon arrive, les supporters attendent ce match, nous aussi les joueurs. Il faudra que tout le monde soit prêt pour arracher une victoire. » Toujours relégable, l’AS Saint-Etienne compte trois points de retard sur le barragiste Le Havre.