ASSE : Youssouf veut partir, Puel impose ses conditions

Dans : ASSE.

Titulaire contre le FC Lorient dimanche après-midi lors de la première journée de Ligue 1 (1-1), Zaydou Youssouf veut quitter Saint-Etienne.

A en croire les informations obtenues par le journal L’Equipe, la décision de l’ex-milieu de terrain des Girondins de Bordeaux est ferme et définitive. Zaydou Youssouf veut quitter Saint-Etienne, où il n’est plus un titulaire à part entière dans l’esprit de Claude Puel. Certes, le milieu de terrain de 22 ans était dans le onze de l’ASSE dimanche contre Lorient. Mais selon le quotidien national, Zaydou Youssouf ne doit sa titularisation qu’au test positif au Covid-19 de Lucas Gourna et à la suspension d’Yvan Neyou. Car dans l’esprit de Claude Puel, le prometteur milieu de terrain formé aux Girondins de Bordeaux n’est que le quatrième choix dans ce secteur de jeu où évolue également l’indétrônable Mahdi Camara.

Claude Puel veut le vendre à l'étranger

Sur le principe, Claude Puel est d’accord pour que Saint-Etienne acte le départ de Zaydou Youssouf au mercato. Le manager de l’ASSE impose toutefois certaines conditions dans ce dossier. Selon le quotidien sportif, Puel refuse que Zaydou Youssouf renforce un concurrent français et pousserait pour un départ de l’ancien Bordelais de l’étranger. Problème : Youssouf, qui revient tout juste d’une opération du ligament postérieur du genou gauche, souhaite se relancer en Ligue 1, dans un championnat et dans un pays qu’il connait. L’ASSE va donc devoir trancher dans les prochaines semaines un dossier bien complexe, d’autant que l’un des clubs les plus intéressés par Zaydou Youssouf s’avère être un club dont l’objectif est le maintien en Ligue 1, comme Saint-Etienne. Il s’agit du Stade Brestois, qui n’avait pas les moyens de conserver Jean Lucas, prêté par l’OL en fin de saison dernière, et qui aimerait se renforcer au milieu de terrain. Reste maintenant à voir si Claude Puel validera le potentiel départ de Youssouf vers la Bretagne, ou si le milieu de l’ASSE devra se trouver une autre destination.