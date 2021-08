ASSE : Le projet Puel, c’est pas si horrible...

Dans : ASSE.

Dans une situation économique délicate, Saint-Etienne s’appuie essentiellement sur ses jeunes joueurs et sur un recrutement à moindre coût sous les ordres de Claude Puel.

Le manager de l’ASSE a prévenu il y a quelques semaines que les supporters de Saint-Etienne devaient encore tenir un an avant que les Verts soient de nouveau capables d’investir de plus grosses sommes sur le marché des transferts. En attendant, Claude Puel se débrouille comme il peu, en grande majorité avec des jeunes joueurs formés au club. La compétitivité de Saint-Etienne trinque forcément, et cela commence à agacer les supporters. Mais au micro de Prime Video, l’ancien capitaine stéphanois Loïc Perrin a défendu le projet de Claude Puel et de l’ASSE dans son ensemble.

Loïc Perrin défend Claude Puel

« C'est une vraie volonté du club, une véritable stratégie aussi par la force des choses (le Covid-19, les droits TV). La dernière saison a été un peu complexe mais elle s'est bien terminée à une honorable onzième place. On est le club qui a fait jouer le plus de jeunes joueurs. C'est plutôt encourageant. Ces jeunes joueurs ont pour certains une année d'expérience en plus. Ils continuent d'être encadrés par des joueurs importants, comme Romain Hamouma, Timothée Kolodziejczak ou Wahbi Khazri, c'est une chose importante. Oui, le club a fait le pari de miser sur la jeunesse. C'est important de s'appuyer sur son centre de formation. On a la chance d'avoir un centre de formation de qualité à Saint-Etienne, on a gagné la Coupe Gambardella il y a peu. Autant en profiter » a lancé l’ex-capitaine des Verts, pour qui Claude Puel fait le maximum avec ce dont il dispose à Saint-Etienne. Pour la première journée de Ligue 1, le club forézien a été tenu en échec par le FC Lorient à domicile et enchaînera avec un calendrier relativement corsé : Lens, Lille puis Marseille.